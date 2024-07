Congresso Nacional será iluminado do dia 01/07 a 04/07

O Congresso Nacional receberá uma iluminação especial em verde e vermelho do dia 01/07 a 04/07, a partir das 19h. A ação marca o início da Campanha Julho Neon – Salve o Sorriso Brasileiro, idealizada pela SINOG – Associação Brasileira de Planos Odontológicos – para conscientizar a população sobre a importância dos cuidados com a Saúde Bucal.

Segundo dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), os Planos Odontológicos alcançaram 33 milhões de Beneficiários sem dúvida, um modelo eficiente de democratizar o acesso à Saúde Bucal.

“O Congresso Nacional é uma referência em Brasília e contar com o apoio do Governo nessa ação é um reconhecimento por todo esforço que temos feito em nome da Saúde Bucal, que precisa ser vista como essencial para o bem-estar e a qualidade de vida. A missão da SINOG é mudar a percepção da sociedade, da Classe Odontológica e do Poder Público sobre a urgência de colocar essa questão no topo das prioridades para o futuro dos brasileiros”, diz Dr. Roberto Seme Cury, Presidente da SINOG, ressaltando que o movimento visa conectar a sociedade, Operadoras de Saúde, Dentistas, Entidades, Governo e os diversos setores para lutar pelo acesso da população brasileira à Saúde Odontológica.

Ao longo do mês, outros pontos turísticos do país também recebrão a iluminação da Campanha, como: Palácio dos Bandeirantes, sede do Governo do Estado de São Paulo além de monumentos de responsabilidade da Prefeitura de São Paulo; entre outros.

Serviço:

Julho Neon

Congresso Nacional

Palácio do Congresso Nacional – Praça dos 3 Poderes, Brasília – DF