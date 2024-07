Faixas de pedestre no Cruzeiro recebem nova pintura

No fim da noite desta segunda-feira (1º), as equipes do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) iniciaram o serviço de reecuperação das sinalizações horizontais no Cruzeiro. A prestação do serviço vai se estender pelas próximas semanas, com pinturas de faixas em toda a região.

A Diretoria de Engenharia do Detran-DF, responsável pela ação, programou para todo o Cruzeiro, Novo e Velho, receber a melhoria, para a boa visualização dos motoristas e pedestres. Segundo o diretor-geral do órgão, Takane do Nascimento, as sinalizações são importantes para garantir a segurança no trânsito.

“Estamos trabalhando dia e noite para entregar à população do Distrito Federal um trânsito mais seguro. Estamos revitalizando as sinalizações, com especial atenção às faixas de pedestre, que são símbolo de civilidade e respeito na nossa cidade”, afirmou.

Esse era um dos principais pedidos da população, segundo o administrador do Cruzeiro, Gustavo Aires. “Como é bom ver a nossa cidade bonita assim. E esse trabalho, que está sendo feito no período noturno, não atrapalha o fluxo do dia a dia dos moradores da nossa região”, disse.

*Com informações da Agência Brasília