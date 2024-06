Congresso internacional discute inovações na gestão de resíduos sólidos

O Museu Nacional da República, dará início ao 3º Congresso Internacional Cidades Lixo Zero nesta terça-feira (25). O evento é apoiado pela Secretaria do Meio Ambiente e Proteção Animal do Distrito Federal (Sema). Até quinta-feira (27), especialistas de todo o mundo vão discutir soluções inovadoras na gestão de resíduos sólidos.

“A realização deste congresso é essencial para discutirmos e implementarmos estratégias eficazes de gestão de resíduos. Nosso objetivo é promover uma mudança significativa na forma como lidamos com o lixo, tornando o Distrito Federal um exemplo de sustentabilidade e inovação,” comentou o secretário do Meio Ambiente e Proteção Animal, Gutemberg Gomes, que participará da mesa de abertura oficial do evento.

O congresso visa promover boas práticas brasileiras e internacionais, oferecendo um espaço para a troca de experiências e aprendizado mútuo. A programação inclui fóruns, palestras, workshops e apresentações de casos de sucesso, destacando a importância da abordagem Lixo Zero como uma transformação cultural e social.

A reciclagem de resíduos orgânicos será um ponto de destaque no congresso. A reciclagem desses resíduos pode reduzir custos de coleta e transporte, diminuir a quantidade de resíduos enviados para aterros e gerar biogás e composto, proporcionando receitas adicionais. Práticas sustentáveis tornam as cidades mais limpas, habitáveis, competitivas, resilientes e equitativas.

Para mais informações, acesse a programação do Congresso Lixo Zero.

A Sema estará presente nas seguintes palestras:

Painel Sistema de Logística Reversa

→ Terça (25), das 15h15 às 16h15

→ Sala 8 – Reciclagem e Logística Reversa

Painel Mudanças Climáticas: Ações e Estratégias no DF

→ Quarta (26), das 19h às 20h

→ Sala 1 – Boas Práticas Cidades

Painel Educação Ambiental e Coleta Seletiva na Escola: Experiências no DF

→ Quinta (27) de 17:45 às 18:45

→ Sala 9 – Boas Práticas Cidades

*Com informações da Agência Brasília