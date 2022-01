Confira vagas com salários de até R$ 3 mil nesta terça (4)

São 118 oportunidades, a maioria para vendedores e conferentes de carga e descarga

As agências do trabalhador estão com o alto número de vagas para conferente de carga e descarga e de vendedor. Serão contratadas 72 pessoas para as áreas, sendo metade para cada uma delas. Os salários são de R$ 1,1 mil a R$ 1.570, mais benefícios.

Também tem vagas para as profissões de repositor de supermercados (7) e soldador (8). Para ambos, não são exigidas experiência e escolaridade. Os salários são, respectivamente, de R$ 1.215 e R$ 1.860, mais benefícios.

O maior salário, porém, é para chefe de cozinha. São duas vagas e os contratados receberão, mensalmente, R$ 3 mil, mais benefícios. Para concorrer, é preciso ter experiência na área e ensino médio completo.

A segunda melhor remuneração, no valor de R$ 2 mil, será paga a operador de guindaste. Há uma vaga para quem tem experiência na área. Não é exigida escolaridade.

Para se candidatar a qualquer uma das 118 vagas abertas, há dois caminhos: presencial, indo a uma das 14 agências, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, ou pelo aplicativo Sine Fácil. Mesmo que o candidato não se encaixe em um dos perfis das vagas disponibilizadas no dia, o sistema poderá cruzar informações e encontrar uma oportunidade de acordo com as especificações do currículo.

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria do Trabalho.

A secretaria também disponibiliza o número de telefone para atendimento em caso de dúvidas referentes a qualquer um dos serviços prestados pela pasta, responsável pelas agências do trabalhador: (61) 99209-1135.

Alinne Martins, da Agência Brasília