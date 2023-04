Confira o resultado final do concurso público para docente da UnDF

Certame foi realizado para o provimento de vagas e formação de cadastro de reserva nos cargos de professor e tutor de educação superior

A Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF) tornou públicos nesta quinta-feira (27) o resultado final e a homologação do primeiro concurso para provimento de cargos da carreira de magistério superior público do Distrito Federal.

O Edital nº 02/2023 – UNDF/REIT descreve a relação de candidatos aprovados na ampla concorrência e em reservas de vagas para candidatos negros, com deficiência e hipossuficientes, com as seguintes informações: código do cargo, cargo, número de inscrição, nome completo do candidato por ordem de classificação e nota final no concurso público.

“A conclusão do processo de realização do primeiro concurso da UnDF, pautado na legalidade e cumprimento efetivo do cronograma estabelecido, é fruto de um trabalho coletivo e parceiro que evidencia o quão é possível imprimir uma gestão eficiente na administração pública”, afirma a reitora pro-tempore da UDF, Simone Benck. “O mérito é integral das equipes envolvidas da Seplad e da UnDF. Imediatamente se darão os procedimentos para a convocação dos primeiros docentes da UnDF. O GDF e esta reitoria têm urgência em servir a sua população com ampliada oferta de educação superior público distrital.”

O edital do concurso da UnDF foi lançado em 22 de junho de 2022, com oferta de 350 vagas para provimento imediato e mais 1.050 para cadastro reserva, distribuídas entre os cargos de professor e tutor de educação superior. O concurso foi composto por duas etapas. A primeira delas contou com duas fases: prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, e prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório. A segunda etapa também teve duas fases: curso de formação profissional, de caráter classificatório e eliminatório; e avaliação de títulos, de caráter unicamente classificatório.

Os cargos

→ Professor de educação superior: titular de cargo da carreira magistério superior do DF com atribuições específicas de ensino, destacadamente aquelas relativas à construção e à mediação da aprendizagem nas atividades de educação, no desenvolvimento de pesquisas e na promoção de atividades de extensão universitária;

→ Tutor de educação superior: titular de cargo da carreira magistério superior do DF com atribuições específicas de educação, voltadas ao desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão, destacadamente aquelas relativas à utilização de metodologias inovadoras que promovam a facilitação do processo de aprendizagem por meio do estímulo à autonomia crescente dos estudantes no processo de construção de conhecimentos e na problematização dos saberes advindos do mundo do trabalho.

Com informações da Agência Brasília