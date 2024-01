Condutor menor de idade capota carro na BR – 251

O jovem encontrava-se deambulando pela cena, quando foi atendido e avaliado pelo CBMDF

Na manhã deste sábado (13), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu uma ocorrência na BR-251 próximo ao Restaurante Nova Opção, altura do entroncamento rodoviário com a DF – 130, região de Rio São Sebastião – DF.

Chegando ao local, a equipe de socorro localizou um FIAT/Palio de cor branca, tendo como único ocupante e condutor o menor de idade G.G., 17 anos de idade, que após perder o controle da direção veio a capotar, vindo a parar com o teto para o solo entre a rodovia e o acostamento. O jovem encontrava-se deambulando pela cena, quando foi atendido e avaliado pelo CBMDF de acordo com o protocolo de trauma, queixava-se de dores pelo corpo, então foi transportado pelo SAMU a Unidade de Saúde para uma avaliação, estava consciente, orientado e estável.

O trânsito na rodovia não foi consideravelmente impactado.