Condomínio Santos Dumont recebe 164 luminárias LED

As vias principais do Condomínio Residencial Santos Dumont, em Santa Maria, tiveram suas luminárias convencionais dos postes substuídas por modelos LED. A ação fez parte do programa Luz que Protege, da CEB.

Foram instaladas 164 luminárias LED de 120W, mais eficientes e econômicas, alterando de maneira significativa a luminescência dessas vias durante o período noturno. A obra demandou investimento de R$ 132.911,21, recursos originários de emenda parlamentar da deputada Jaqueline Silva.

O LED (Light-Emiting Diode, ou Diodo Emissor de Luz) é um componente eletrônico semicondutor que tem a propriedade de transformar energia elétrica em luz por meio da eletroluminescência. É esse processo que confere à iluminação características como o menor consumo de energia e maior eficiência: o fluxo da luz nas lâmpadas LED permite dirigi-las a qualquer área, sem perder energia em feixes de luz em outras direções, aumentando a uniformidade da iluminação.

Já a redução no consumo ocorre porque a luminária em LED produz mais luz (lúmens) por watt consumido, levando à economia de energia – de 50% a 80% – na comparação com tecnologias tradicionais, resultando em redução de custo e de emissões de carbono. Nas lâmpadas incandescentes, há um desperdício de mais de 90% da energia elétrica em forma de calor (radiação infravermelha).

O parque de iluminação pública do DF – o quarto maior do Brasil – conta com aproximadamente 369.555 luminárias, todas cadastradas e numeradas. Em Santa Maria, são quase dez mil postes de iluminação pública.

As informações são da Agência Brasília