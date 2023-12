Concurso para técnico de enfermagem tem resultado divulgado

A seleção foi organizada pela Seplad e executada pela Funatec. Para mais informações, os candidatos podem acessar também o edital de abertura 01 – TECENF

O resultado e a homologação do concurso público para técnico de enfermagem do Distrito Federal foi publicado nesta terça-feira (12), no Diário Oficial do DF (DODF).

Válido por dois anos e prorrogável por mais dois, o certame ofereceu 200 vagas imediatas e mil de cadastro reserva. O prazo de validade passa a contar da data da publicação da homologação do resultado final.

A jornada de trabalho para o cargo é de 20 horas semanais com remuneração de R$ 1.735,50. A nomeação do candidato ficará condicionada à classificação no concurso público e será feita conforme a necessidade da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), em conjunto com a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração (Seplad-DF).

A seleção foi organizada pela Seplad e executada pela Fundação de Apoio Tecnológico (Funatec). Para mais informações, os candidatos podem acessar também o edital de abertura 01 – TECENF.

As informações são da Agência Brasília