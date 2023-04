Ibaneis assina ordem de serviço para construção de restaurante comunitário no Varjão

Investimento na obra é de R$ 7,3 milhões, para atender os mais de nove mil moradores da cidade e demais regiões

Comida saudável e acessível. É isso que garante o lançamento da obra de mais um restaurante comunitário, desta vez no Varjão, para atender aos mais de nove mil moradores da cidade, bem como quem frequenta a região. A assinatura da ordem de serviço por parte do governador Ibaneis Rocha (MDB), aconteceu na manhã desta quinta-feira (20).

Como destacou o GDF, a unidade será inaugurada em 2024 já no novo formato – aberta de segunda a segunda, com café da manhã, almoço e jantar, e será construída pela Novacap na Quadra 8, Conjunto F, Lote 1 da cidade, com início imediato da obra, em uma região próxima à futura rodoviária da região administrativa. O investimento será de 7,3 milhões.

Reforçando a importância de expandir a rede de restaurantes comunitários pelo DF, Ibaneis afirmou que a vontade do executivo é que todos façam todas as refeições do dia, com comida barata no café da manhã, no almoço e no jantar. “Aqui, com R$ 2 por dia, a pessoa vai poder se alimentar bem, com uma refeição balanceada e nutritiva. Por isso, os restaurantes comunitários se tornaram prioridade para nós; lançamos na semana passada o de Samambaia e agora estamos aqui no Varjão para essa obra”, disse o governador.

O espaço terá capacidade para 368 lugares e fornecimento de até 2,4 mil refeições por dia. Ao longo de um ano, o restaurante poderá servir até 864 mil refeições. Quando concluído, o estabelecimento servirá três refeições diariamente a R$ 2: café da manhã e jantar, por R$ 0,50 cada; e almoço, a R$ 1.

Segundo a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra, unindo os restaurantes comunitários a outros programas, o GDF cumpre o objetivo de levar comida a quem mais precisa. “Quando a gente fala em segurança alimentar e nutricional, é garantir três refeições diárias, por isso o governador colocou o jantar e a abertura dos restaurantes aos domingos. Ele mesmo disse: a população come todos os dias, então os restaurantes não podem fechar. E essa é a intenção com o programa Prato Cheio, que é um complemento, e também com a Cesta Verde. Com essas iniciativas, o governo trabalha na garantia da segurança alimentar”, pontuou.

Reiterando sobre o trabalho voltado à população em situação de vulnerabilidade social, o governador fez questão de relembrar que os restaurantes comunitários começarão a abrir aos domingos e a servir jantar. Como ele destacou, haverá alimentação de segunda a segunda, beneficiando toda a população que procurar o equipamento que é um dos mais prestigiados do seu governo. “Temos feito questão de ampliar [os restaurantes] por todas as cidades”, completou.

Atualmente, nove unidades espalhadas pela capital vendem café da manhã. À medida que houver renovação dos contratos, as demais também prestarão esse serviço. Os restaurantes passaram a contar com nutricionista em todos os estabelecimentos e a entregar refeições para pessoas em situação de rua.

Novos restaurantes

Além dos lançamentos recentes no Varjão e na Samambaia, há unidades em construção no Sol Nascente/Pôr do Sol e em Arniqueira, bem como um projeto para construir outra unidade em Ceilândia, contemplando o investimento de R$ 32,4 milhões voltados exclusivamente para a construção de novos restaurantes comunitários, todos, claro, capitaneado pela Novacap.

Atualmente, o DF conta com 14 restaurantes comunitários, onde diariamente são fornecidas duas mil refeições, em média, por unidade, totalizando 10 milhões de refeições em 2022. Segundo o diretor-presidente da Novacap, Fernando Leite, o governo de Ibaneis toma as medidas para atender as prioridades da população. “Fomos à luta, conseguimos o terreno e resolvemos todos os problemas fundiários, para depois resolver a licitação e chegar hoje com o lançamento da obra. Onde houver demanda e necessidade, nós levaremos uma unidade, conforme determinação do governador Ibaneis Rocha”, salientou o titular.

Outros assuntos

O governador aproveitou o momento para comentar sobre a construção de um terminal rodoviário na área. “A região foi esquecida por muitos governos, e passamos a mudar o olhar para o Varjão. Mandamos buscar junto à comunidade aquilo que eles mais pediam, como a rodoviária, que está em construção”, disse.

Além disso, o chefe do Palácio do Buriti também comentou sobre as expectativa para as comemorações dos 63 anos de Brasília, na sexta-feira (21/4). “As secretarias de Turismo e Cultura prepararam um grande cardápio de eventos para receber a população do Distrito Federal e comemorar esses 63 anos de nossa capital de todos os brasileiros. Estaremos junto da população”, concluiu.