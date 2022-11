Concurso do IPREV DF terá 65 vagas imediatas

O concurso é de nível superior, e o aprovado terá um salário inicial de R$ 6,7 mil, que pode chegar a R$ 9 mil ao final da carreira

Foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta sexta-feira (11), o extrato do contrato da banca que será a responsável pelo concurso do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV DF). O Intituto Quadrix organizará o certame.

O concurso será realizado para o provimento de 65 vagas imediatas para o cargo de analista previdenciário, da carreira atividades previdenciárias do Distrito Federal. Outras 20 vagas serão para formação de cadastro reserva.

Este será o primeiro concurso para a carreira. Dentre as atribuições de um analista previdenciário está formular, planejar, coordenar, supervisionar e avaliar atividades relacionadas às atividades previdenciárias, no âmbito do IPREV DF.

A oportunidade é para candidatos de nível superior, e o aprovado terá um salário inicial de R$ 6,7 mil, que pode chegar a R$ 9 mil ao final da carreira.