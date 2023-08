Concurso da Secretaria de Saúde é adiado!

As provas objetivas são de caráter eliminatório e classificatório, e serão compostas por 100 questões de múltipla escolha

A Funatec anunciou nesta semana que o concurso da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) para as carreiras de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde (AVAS) e Agente Comunitário de Saúde (ACS) foi adiado. Segundo o aviso publicado no site da fundação, o adiamento ocorre devido à “insuficiência de locais de aplicação aptos a alocar os inscritos”, na data para a qual estava prevista a aplicação da prova objetiva (20 de agosto). O certame oferta 119 vagas imediatas e 900 vagas para cadastro reserva.

A fundação ainda explica que, após conhecimento da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal (Seplad-DF), ficou determinado que a divulgação dos locais de provas e a aplicação da prova serão remarcadas para novas datas, as quais devem ser divulgadas no site da Funatec quando o processo for retomado. As provas objetivas são de caráter eliminatório e classificatório, e serão compostas por 100 questões de múltipla escolha.

Das 1.019 vagas, 417 são para os cargos de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde (AVAS), sendo 17 imediatas e 400 para cadastro reserva, e 602 vagas para o cargo de Agente Comunitário de Saúde (ACS), sendo 102 imediatas e 500 para cadastro reserva. A escolaridade mínima é o ensino médio completo e para o cargo de ACS é exigido que o candidato seja morador da área da comunidade em que irá atuar. Com relação à remuneração, os salários iniciais são de R$1.988 (ACS) e de R$4.485 (AVAS)

Do total de vagas, 203 são reservadas a pessoas com deficiência (23 imediatas e 180 para cadastro reserva), 203 para negros (23 imediatas e 180 para cadastro reserva) e 102 para cidadãos hipossuficientes (12 imediatas e 90 para cadastro reserva). As inscrições para o processo seletivo já foram encerradas. Para os ACS, a jornada de trabalho é de 40 horas semanais, sendo que esses profissionais vão atuar em atividades de prevenção de doenças e promoção de saúde.

As atribuições dos ACSs envolve a realização de ações individuais ou coletivas, visitas domiciliares ou comunitárias desenvolvidas conforme as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), sob a coordenação ou supervisão de um profissional ocupante de nível superior. Os ACSs também desenvolvem ações de vigilância, atenção e educação popular, que busca a integração dos indivíduos, famílias e comunidade com relação aos serviços de Atenção Primária à Saúde.

Os AVASs também tem jornada de trabalho de 40 horas semanais, contudo, exercerão atividades de prevenção e promoção da saúde em ações de campo, visitas domiciliares ou comunitárias, com atuação nos programas de saúde ambiental relacionados a fatores biológicos e não biológicos, controle de endemias, zoonoses e outras. Como os demais cargos, os AVASs devem prezar pelo trabalho em equipe, solidariedade, respeito mútuo, ética, respeito às diversidades e domínio da legislação.

Sobre a prova

As provas objetivas serão divididas em sete temáticas: serão 10 questões de Língua Portuguesa; 10 de legislação aplicada aos servidores do DF; 5 sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), 8 de Raciocínio Lógico e Matemática, 2 sobre o Plano Distrital de Política para Mulheres, 5 de Noções Básicas de Informática e 60 de conhecimentos específicos. O edital que definiu as provas foi publicado em 23 de dezembro de 2022 e republicado em 20 de abril deste ano, após complicações com o Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF).