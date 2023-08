Cantor é espancado em casa de show no SAAN; é o segundo caso em menos de um ano

De acordo com o boletim de ocorrência registrado, Daher Filho recebeu socos, chutes, cotoveladas e empurrões

Um jovem, de 24 anos, foi espancado por três seguranças e um técnico de som da casa de show Complexo Fora do Eixo, no Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte (SAAN), na madrugada desta (11). Além da agressão, o celular dele ainda foi roubado.

Segundo o pai de Daher Filho, Daher Chagas, o jovem estaria a trabalho no local, realizando filmagens para um DJ que tocava na casa. “Ele estava trabalhando quando o mesário pediu para ele descer. Ele falou ‘eu tô trabalhando, não posso descer’. Mesmo assim, o DJ pediu para que ele descesse e ele desceu. Quando ele desceu, os seguranças já começaram a bater nele e roubaram o celular dele”, disse Daher Chagas.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado, Daher Filho recebeu socos, chutes, cotoveladas e empurrões. Um inquérito policial foi aberto para averiguar o caso.

Revoltado, Daher Chagas, que canta ao lado do filho no grupo de rap Guind’Art 121, publicou um vídeo nas redes sociais pichando o portão da casa de shows. “Não vai ficar assim”, escreveu o músico e pai.

Também pelas redes sociais, Daher vem recebendo apoio de amigos, fãs e pessoas que estavam no local no momento da agressão.

Segundo caso em menos de um ano

Mas esse não é o primeiro caso grave de espancamento que ocorreu no local. Em setembro do ano passado, outro jovem, de 20 anos, foi espancado por seguranças da casa de shows e ficou com o rosto desfigurado.

Nesse caso, a discussão teria começado após Augusto Lima Teixeira Barbosa ter sido empurrado por um dos seguranças durante uma briga. Ao ir tirar satisfação com o funcionário, ele tentou gravar a conversa para reclamar com a gerência depois. O que não agradou.

Ao final da festa, quando estava indo embora, o jovem foi abordado pelo segurança que o empurrou e outros cinco. “Meu filho ficou 5 dias internado em UTI em observação devido à gravidade dos ferimentos que foram concentrados na cabeça e no rosto”, contou a mãe do jovem, Anna Luiza Bezerra Lima.

Ainda de acordo com a mãe, os cinco seguranças foram indiciadas por tentativa de homicídio, mas o inquérito ainda não foi finalizado.