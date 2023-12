Concurso da Novacap é autorizado

O último concurso para a Novacap ocorreu em 1997 e, atualmente, são 1.576 empregados ativos

A Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal (Seplad-DF) autorizou, nessa quinta-feira (21), a realização do concurso público para 120 vagas imediatas, além da formação do cadastro reserva, para a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap).

O último concurso ocorreu em 1997 e, atualmente, são 1.576 empregados ativos.

O próximo passo é a Novacap contratar a banca realizadora do certame. O edital está previsto para ser publicado em 2024, após a aprovação pelo Poder Legislativo do DF da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), provavelmente em fevereiro.

“O objetivo é, finalmente, dar início à recomposição do quadro de pessoal. Outras gestões tentaram, sem sucesso, promover a seleção. Esse concurso é uma promessa do governador Ibaneis Rocha e tenho plena confiança de que, agora, finalmente, a Novacap vai ter seu tão esperado concurso público”, destaca o presidente da companhia, Fernando Leite.

As informações são da Agência Brasília