Concretagem da laje de fundo do segundo viaduto da Epig é concluída

Mais uma etapa concluída nas obras do corredor exclusivo para ônibus no Trecho 1 da Estrada Parque Indústrias Gráficas (Epig). Nesta segunda-feira (24), 40 caminhões-betoneira despejaram 400 metros cúbicos de concreto na laje de fundo do segundo viaduto em construção no local. O investimento do Governo do Distrito Federal (GDF) no projeto é de R$ 156 milhões, com a geração de 250 empregos diretos e indiretos.

A obra faz parte da implantação do Corredor Eixo Oeste, que prevê a construção de 38,7 km de faixas exclusivas para ônibus BRT (sigla em inglês para bus rapid transit) nas principais vias de ligação do Sol Nascente com o Plano Piloto, como a Avenida Hélio Prates, a Epig e a ESPM, que leva ao Terminal da Asa Sul. No caso da Epig, por questões de logística e segurança, as obras foram divididas em seis etapas.

Esta etapa da obra prevê a construção de dois novos viadutos na via. O primeiro deles, localizado sobre a Estrada Setor Policial Militar (ESPM), já está concluído. O segundo, ligando a Epig ao Parque da Cidade, está em obras.

Cerca de 42 mil motoristas devem ser beneficiados com a nova estrutura. “Esses viadutos vão receber o fluxo de quem vem da Estrada Parque Taguatinga (EPTG) em direção ao Setor Policial Sul e ao Eixo Monumental”, explica o secretário de Obras e Infraestrutura, Valter Casimiro.

De acordo com o projeto, os ônibus BRT que se deslocam em direção ao Setor Policial Sul deverão passar por baixo do novo viaduto. Os ônibus que seguem no sentido Eixo Monumental deverão passar por cima da estrutura, assim como os veículos leves, como carros e motos.

“O objetivo desta obra é acabar com os semáforos existentes na Epig e dar mais fluidez ao trânsito, especialmente para os usuários do transporte público coletivo. Nossa previsão é de que o tempo de deslocamento do Sol Nascente para o Terminal Asa Sul seja reduzido em pelo menos 30 minutos”, ressalta Casimiro.

