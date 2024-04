Concretagem da Epig altera trânsito a partir desta quarta (17)

Nem as chuvas do início do ano impediram o Governo do Distrito Federal (GDF) de avançar com a troca do pavimento da Estrada Parque Indústrias Gráficas (Epig). Até o momento, quatro das seis faixas de rolamento da via – três em cada sentido – já receberam trechos do novo pavimento rígido de concreto, em substituição ao asfalto que revestia a via. Com investimento de R$ 156 milhões, 140 trabalhadores atuam diariamente para garantir um deslocamento mais seguro, eficiente e confortável a quase 25 mil motoristas diários.

Duradouro, seguro e de rápida manutenção, o pavimento rígido será aplicado ao longo dos 12 km de extensão da Epig, contemplando ambos os sentidos de deslocamento. Com a obra, a via passará a ser a segunda rodovia totalmente revestida em concreto. A primeira foi a Estrutural, cuja obra de requalificação viária contou com aporte de R$ 80 milhões do GDF.

Para garantir que as obras sigam avançando na Epig, será necessário promover alterações no trânsito da rodovia. A partir das 21h desta quarta-feira (17), a via terá o fluxo interditado logo após a alça do viaduto que dá acesso ao Setor Policial Sul, sentido Taguatinga.

O engenheiro civil Carlos Magno, da Secretaria de Obras e Infraestrutura do DF, explica que o bloqueio visa garantir a segurança dos trabalhadores e usuários da rodovia. “Esse bloqueio é importante para que a gente possa avançar com a concretagem. Já temos uma das faixas da via neste sentido concretadas e precisamos avançar com a pista central e a que está situada mais à direita”, detalha o executor do contrato.

Com a interdição, o motorista que trafega pela Epig e deseja acessar o Setor Policial Sul deve utilizar a alça do viaduto. Já quem está na Epig, sentido Taguatinga, terá de acessar obrigatoriamente a faixa reversa. Para os condutores que desejam acessar a EPTG, o deslocamento ocorrerá pela faixa mais à direita da via na altura da Octogonal.

Há, também, mudanças no trânsito para os motoristas que estão na Epig e querem se dirigir ao Setor de Indústrias e Abastecimento (SIA) e para a Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia). Estes precisarão acessar a via que dá acesso ao

Terraço Shopping e seguir por dentro da Octogonal.

Corredor Eixo Oeste

A requalificação da Epig faz parte do Corredor Eixo Oeste, que terá 38,7 km de extensão, ligando as principais vias do Sol Nascente/Pôr do Sol ao Plano Piloto. O objetivo é reduzir para 30 minutos o tempo de deslocamento entre as duas regiões.

Para isso, o GDF está construindo uma faixa exclusiva para ônibus no sistema BRT, além de nove viadutos, terminais, passagens para pedestres e ciclovias.

Por questões de logística e segurança, os serviços são executados em seis, sendo que o primeiro está situado entre a interseção da EPTG com a Epig. Ele abrange a implantação de Corredor BRT, a construção de dois novos viadutos, instalação de ciclovias, obras de drenagem, pavimentação, sinalização, paisagismo, calçadas e mobiliário urbano.

As informações são da Agência Brasília