Comprador que atirou em vendedor após discussão é condenado

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) condenou um comprador acusado de tentar assassinar o vendedor. A pena foi fixada em 4 anos e 8 meses em regime semiaberto.

Segundo o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), após desentendimento por causa da compra de um carro, Tayrone Camargo do Amaral atirou contra o vendedor.

Em janeiro de 2018, Tayrone foi até a casa do homem, no Gama, para acertar o pagamento do veículo. Ele queria parcelar a compra no cartão parte do valor combinado.

Porém, a vítima disse que, nesse caso, teria que acrescentar juros. Tayrone não aceitou a condição e, quando o vendedor disse que iria cancelar a venda, atirou contra ele. O vendedor conseguiu se esconder dos disparos e não sofreu ferimentos graves.

Sendo assim, o MPDFT apresentou a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi surpreendida com disparos de arma de fogo devido à compra frustrada. A Justiça aceitou.