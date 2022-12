Como ficam as operações de reversão de fluxo nesta sexta- feira (9)

Devido ao jogo da Seleção Brasileira amanhã, válido pela semifinal da Copa do Mundo, o DER/DF informou sobre como será o fluxo nas rodovias

Nesta sexta-feira (9), a Seleção Brasileira volta a entrar em campo em busca da vaga na semifinal da Copa do Mundo. A partida será às 12h, e por isso, o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER/DF) já se adiantou para informar sobre as operações de fluidez nas rodovias distritais e federal, que ocorrerão normalmente.

Estrada Parque Contorno – EPCT (DF-001)

O trecho compreendido entre o viaduto de Samambaia e o viaduto do Pistão Sul inverte o fluxo de veículos no horário de pico pela manhã das 6h às 9h. No sentido inverso, a operação ocorre entre 17h e 19h45.

Estrada Parque Ceilândia – Estrutural (DF-095)

A pista norte da Estrutural, pela manhã, inverte o fluxo de veículos para o Plano Piloto, das 6h às 9h.

À tarde, a pista sul troca de direção para Taguatinga, entre 17h30 e 19h45.

BR- 070

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Pela manhã, a inversão é no sentido da pista norte que, normalmente, segue em direção a Ceilândia, mas fica com sentido único ao Plano Piloto, das 6h às 9h.

À tarde, a operação começa no viaduto do entroncamento com a Estrutural, e a inversão de sentido ocorre na pista sul, com fluxo somente no sentido Águas Lindas de Goiás, entre 17h e 19h45.

A operação de fluidez na Barragem do Paranoá não será realizada, e o viaduto Israel Pinheiro, na Estrada Parque Taguatinga (EPTG), e o Balão da Esaf, na DF-001, serão fechados das 11h às 15h.