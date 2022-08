Comissão debate impactos da construção de novo bairro no DF

Existem duas Áreas de Proteção Ambiental (APAs) federais na área onde o governo pretende construir o novo bairro

A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados debate na próxima segunda-feira (29) a possível ameaça à preservação de área conhecida como Serrinha do Paranoá, no Distrito Federal, devido ao parcelamento do solo urbano público visando à criação de novo setor habitacional (Setor Habitacional Taquari Etapa I – Trecho 2) .

A deputada Erika Kokay (PT-DF), que pediu o debate, explica que, conforme inquérito instaurado pelo Ministério Público do Distrito Federal, existem duas Áreas de Proteção Ambiental (APAs) federais na área onde o governo pretende construir o novo bairro.

Uma delas é a do Lago Paranoá, sob gestão do governo distrital, foi criada em 1989 com o objetivo de proteger e recuperar os recursos hídricos da referida bacia e, assim, reduzir o processo de assoreamento e os índices de poluição do Lago. A outra é APA do Planalto Central, sob gestão do governo federal, criada em 2002, para proteger os mananciais, regular o uso dos recursos hídricos e o parcelamento do solo, bem como para garantir o uso racional dos recursos naturais e proteger o seu patrimônio ambiental.

“Vale registrar que a Serrinha do Paranoá é uma área de extrema sensibilidade ambiental, posto que lá estão localizadas mais de 100 nascentes, responsáveis por 40% ou mais da água que abastece o Paranoá”, explica a deputada.

Segundo Erika Kokay, todo o processo de construção do novo bairro tem sofrido forte resistência de segmentos da sociedade que se sentem prejudicados pela falta de diálogo com o poder público, notadamente a população diretamente afetada pelo anunciado empreendimento imobiliário. “A situação se apresenta ainda mais grave por não se tratar de um empreendimento isolado, mas parte de um conjunto de intervenções e obras de infraestrutura e logística de suporte ao processo de expansão urbana e demais usos do solo do Distrito Federal”.

Agência Câmara de Notícias