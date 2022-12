Comece o novo ano empregado, são 170 postos de serviços oferecidos

Os salários variam de R$ 1.212 a R$ 3 mil. Só para costureira são 50 vagas entre o total de oportunidades nas agências do trabalhador

Quer começar o novo ano empregado? Então dê uma conferida nas vagas de trabalho oferecidas pelas agências do trabalhador do DF. Para esta semana são ofertados 170 postos de serviço, com salários que variam de R$ 1.212 a R$ 3 mil – todos acrescidos de benefícios. O salário de R$ 3 mil é para cada uma das 20 vagas para consultor de vendas na Asa Sul. Não é necessário ter experiência na área, apenas o diploma de ensino médio completo.

No Guará, são 50 vagas de costureira em geral com duas propostas de salário. Uma de R$ 2 mil e outra com R$ 3 mil, sem a necessidade de escolaridade e experiência no ramo. Em Águas Claras, precisa-se de pedagogo que esteja cursando na área. Os rendimentos são de R$ 37,50 por dia.

Agora, se você já tem prática com serviços de refrigeração e manutenção de robôs, há vagas para as duas áreas na Asa Norte. No primeiro caso, técnico de refrigeração são cinco postos com rendimentos de R$ 2.045. Além de experiência, exige-se ensino médio completo. No caso de técnico de manutenção mecatrônica, são duas vagas com salários no mesmo valor e exigência de ensino médio completo.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo do Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected] Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Trabalho.

Com informações da Agência Brasília