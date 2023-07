Começa o primeiro semestre letivo da UnDF

A UnDF conta com 60 docentes aprovados no concurso para provimento de cargos da carreira de magistério superior público

O primeiro semestre letivo da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF) começou nesta segunda-feira (31), marcado pela emoção e ansiedade dos professores e alunos. Nesta manhã, os primeiro estudantes a terem aula foram dos cursos matemática, pedagogia, engenharia de software, sistemas de informação e gestão ambiental.

A UnDF conta com 60 docentes aprovados no concurso para provimento de cargos da carreira de magistério superior público. O primeiro período na universidade pretende atender os 360 alunos aprovados – destes, mais de 230 já estão matriculados – para os nove cursos superiores: gestão ambiental, gestão da tecnologia da informação, produção cultural, serviço social, sistemas de informação, engenharia de software, gestão pública, matemática e pedagogia.

“Eu não sei nem descrever a honra de fazer parte deste primeiro dia da universidade pública do DF”, afirmou, emocionada, a estudante do curso de sistemas de informação Karoline Costa, 21 anos. “Não tinha me identificado com outros cursos que já fiz e vi uma oportunidade aqui na UnDF. Estou muito animada. Desde o primeiro momento que cheguei percebi a vontade de os professores e alunos construírem isso aqui juntos.”

Mobilidade

A reitora pro tempore da UnDF, Simone Benck, celebrou o início das aulas na universidade. “As expectativas são as melhores possíveis. Abrir as portas de uma casa da educação para uma política de formação de ensino superior é sempre motivo de muita alegria”, disse. “Já estamos na terceira lista de espera de possíveis estudantes e a gente deseja que eles estejam estudando aqui o quanto antes.”

Para atender os alunos matriculados com mais conforto e segurança, a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) dispõe de 31 linhas que abrangem o Campus Norte, com possibilidade de integração com o metrô e com outras linhas de ônibus para todas as regiões do DF.

As linhas fazem viagens de ida e volta para regiões como Paranoá, Itapoã, Planaltina, São Sebastião, Asa Sul, Sudoeste, Ceilândia e Varjão. Os horários e itinerários podem ser consultados no site DF no Ponto.

Os veículos de transporte público também alteraram o letreiro com a informação de rota para a UnDF para facilitar no transporte dos estudantes. A estudante de pedagogia Yorrana Nepomuceno, 18 anos, afirmou que não teve dificuldades para chegar ao primeiro dia de aula.

“Eu vim de Ceilândia Norte. Peguei um metrô até a rodoviária e depois um ônibus até aqui. Foi bem tranquilo, a parada é pertinho do campus. É bem acessível e, como tem um postinho da Polícia Militar aqui perto, me senti segura também.”

Auxílios financeiros

Os estudantes da UnDF que comprovem situação de vulnerabilidade socioeconômica podem se inscrever no edital de concessão de auxílios financeiros da instituição. As inscrições devem ser feitas até a próxima sexta-feira, 4 de agosto, no Portal do Candidato.

Ao todo, são oferecidas 148 vagas distribuídas nas modalidades de auxílio-permanência, auxílio-transporte e auxílio-creche. O resultado final da seleção será divulgado na data provável de 23 de agosto.

Investimento

O Campus do Lago Norte foi inaugurado em 28 de junho de 2022 e contou com o investimento de R$ 1,2 milhão para a construção de um prédio de 6,2 mil m², com 42 salas para usos pedagógico e administrativo. O espaço visa atender, principalmente, moradores de Sobradinho, Sobradinho II, Planaltina, Paranoá, Itapoã e Varjão e de cidades do Entorno, como Planaltina de Goiás.

As informações são da Agência Brasília