Saúde investe R$ 10 milhões em revitalização e ampliação do Hospital Regional de Brazlândia

Pronto-socorro será ampliado e a subestação de energia elétrica passará por modernizações. Obra é estimada em R$ 23 milhões

O Hospital Regional de Brazlândia (HRBz) passará por melhorias: ampliação do pronto-socorro e de leitos, e modernização da subestação de energia elétrica. Com investimento inicial de R$ 10 milhões da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), a previsão é que a primeira etapa comece ainda em 2023. O custo total da obra é estimado em R$ 23 milhões.

“Vamos melhorar muito o atendimento e o conforto às pessoas que chegam para serem atendidas”, avalia a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio. Com a revitalização, o espaço atual do hospital terá um aumento de mais 1.525 mil metros quadrados, totalizando 2,5 mil metros quadrados de área em obras. Serão 60 novos leitos, entre enfermaria e retaguarda.

Segundo o projeto, o novo ambulatório pediátrico somará 526 metros quadrados. O hospital também ganhará um novo ambulatório adulto com o mesmo tamanho.

Além de possibilitar resolutividade ao serviço, as novas adequações proporcionarão aos pacientes um atendimento privativo e mais humanizado. “É um dos hospitais mais antigos da rede e está precisando muito dessa ampliação para atender melhor a comunidade, que cresceu bastante nos últimos anos”, explica Florêncio.

O diretor do HRBz, Valterdes Silva Nogueira, comemora a notícia e avalia o impacto da medida. “A modernização da subestação de energia é um dos pontos mais importantes da revitalização, pois vai permitir que a gente receba um tomógrafo, com o reforço na rede elétrica.”

O hospital atende a população da região de Brazlândia, além de cidades vizinhas de Goiás, como Águas Lindas, Padre Bernardo e Padre Lúcio (GO).