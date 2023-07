GDF nomeia 500 novos servidores da Educação

Na oportunidade, Ibaneis ainda anunciou a nomeação de mais 100 servidores para o cargo de apoio e outras 100 para secretário escolar

Em evento realizado no Palácio do Buriti na manhã desta segunda-feira (31), o governador Ibaneis Rocha (MDB) nomeou 500 novos servidores para atuar na Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEDF) como monitores.

Na oportunidade, Ibaneis ainda anunciou a nomeação de mais 100 servidores para o cargo de apoio e outras 100 para secretário escolar. Essa novidade deve ser publicada em edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) ainda hoje.

Foto: Renato Alves/Agência Brasília

“Isso é prova da parceria que temos com a Câmara Legislativa e Federal, é uma alegria poder assinar este decreto. Queremos ainda hoje nomear mais 100 para apoio e mais 100 para secretário, para que possamos ajudar as escolas e melhorar a educação no DF. Ingressar no serviço público é muito importante, estamos dentro dos melhores salários do Brasil, as escolas têm uma estrutura maravilhosa, e estamos no processo de ampliação delas. Queremos cada vez mais acolher nossas crianças e adolescentes, levando até o ensino superior, com a UnDF”, disse Ibaneis.

Quem também esteve presente no evento foi o deputada federal Fred Linhares (Republicanos), que elogiou o trabalho do GDF. “Minha mãe foi professora, eu tenho três tios que dão aula, e passei muito tempo na escola pública. Quero parabenizar também os familiares dos nomeados, porque não é uma vitória só de quem está entrando”, completou ele.

Hélvia Paranaguá, a secretária de Educação do DF, disse que toda a populaçao deve abraçar a educação como uma missão de vida: “Essas nomeações representam o atendimento a quem mais precisa. Me senti leve por saber que mais pessoas estão vindo compor essa família. É para os estudantes que trabalhamos, as crianças merecem toda a nossa dedicação. Obrigada por quem escolheu fazer esse concurso”.

A convocação é do concurso realizado em 2016 e, segundo a secretária, estava na Lei Orçamentária, que com as mudanças, abriu espaço para chamar remanescentes.

Para completar, o deputado distrital Jorge Viana (PSD) elogiou o posicionamento de Ibaneis, que ‘foi firme nas suas posições e fez a coisa certa hoje, dando a oportunidade para diversas famílias’.