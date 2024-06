Comboio do Cão: líder é preso em Vicente Pires após investigação conjunta

Na tarde da última sexta-feira (28), uma operação conjunta entre a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), através do Comando de Policiamento de Missões (CPME), e a Diretoria de Inteligência da Polícia Penal (DIP-PP), resultou na prisão de um líder proeminente da organização criminosa conhecida como Comboio do Cão, na região de Vicente Pires.

A ação, iniciada às 16h, foi fruto de um trabalho meticuloso de inteligência e investigação por parte das equipes especializadas. O indivíduo capturado estava com mandados de prisão em aberto por diversos crimes graves, incluindo Lavagem de Dinheiro e participação em Organização Criminosa. Ele também tinha antecedentes por:

Organização Criminosa conforme a Lei 12.850/13, com agravantes de porte de arma de fogo e transnacionalidade;

Tráfico de Drogas, conforme a Lei 11.343/2006, Art. 33;

Posse ilegal de Arma de Fogo, conforme a Lei 10.826/2003, Art. 12, Caput.

A prisão desse líder representa um marco significativo na luta contra o crime organizado no Distrito Federal. A cooperação eficiente entre as forças de segurança demonstra a capacidade de desmantelar grupos criminosos que representam uma ameaça à sociedade.