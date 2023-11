Combatentes de incêndios florestais realizam curso de comando de incidentes

Treinamento é uma das ações do Plano de Prevenção de Combate a Incêndios Florestais (PPCIF), coordenado pela Sema-DF e ministrado pelo CBMDF

De 27 de novembro a 5 de dezembro, das 8h às 18h, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) ministrará o Curso de Sistema de Comando de Incidentes Intermediário (SCI), no 2º Grupamento dos Bombeiros, localizado no Setor B Norte, QNB, em Taguatinga. Trata-se de uma das ações do Plano de Prevenção de Combate a Incêndios Florestais (PPCIF), coordenado pela Secretaria do Meio Ambiente e Proteção Animal (Sema-DF).

De acordo com o secretário do Meio Ambiente, Gutemberg Gomes, o objetivo é aprofundar o conhecimento do corpo técnico de importantes órgãos que atuam na temática dos incêndios. “É sempre importante essa imersão dentro dos princípios, dos procedimentos e dos protocolos dessa ferramenta. O maior benefício do SCI, num incidente real, é que ele permite a otimização de respostas em situações de emergências”, explica.

Será o segundo curso ministrado pelo CBMDF neste ano com objetivo de capacitar servidores do Ibama, ICMBio, Instituto Brasília Ambiental, Sema, Jardim Botânico de Brasília (JBB), CBMDF, Área de Proteção Ambiental (APA) do Planalto Central, IBGE e Marinha. Com carga horária de 40h, o treinamento contará com aulas práticas e teóricas, além de um simulado prático, que será realizado no dia 2 de junho de 2024, na Floresta Nacional (Flona) de Brasília.

De acordo com a servidora da Sema-DF e coordenadora do PPCIF, Carolina Schubart, o curso visa preparar o corpo técnico dos servidores na temática de incêndios florestais, para aprimorar ainda mais a eficácia no combate aos incêndios de grande proporção.

O Sistema de Comando de Incidentes (SCI) é uma ferramenta que pode ser aplicada em casos de acidentes para organização das ações que deverão ser adotadas no controle de cada situação. Este modelo de gerenciamento foi desenvolvido na década de 1970 para gestão no combate aos incêndios florestais na Califórnia, nos Estados Unidos. Atualmente, é utilizado por diversos estados brasileiros, inclusive no sistema de segurança pública do DF.

Serviço

Data: De 27/11 a 5/12

Horário: das 8h às 18h

Local: 2º Grupamento de Bombeiro Militar, em Taguatinga.

Com informações da Agência Brasília