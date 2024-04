Combate à dengue: Ibaneis promete contratar 240 novos médicos

Durante a inauguração do Centro de Educação da Primeira Infância (Cepi) Rosa do Campo em Santa Maria e assinatura de ordem de serviço para a ampliação da BR-040, nesta quarta-feira (03), o governador Ibaneis Rocha (MDB) prometeu contratar, de forma imediata, 240 novos médicos para auxiliar no combate à dengue no Distrito Federal. O anúncio foi feito após a aprovação do Projeto de Lei 1032/2024, de autoria do Poder Executivo, na Câmara Legislativa do DF que autoriza a nomeação dos profissionais de saúde.

Segundo o governador, as nomeações aparecem em momento oportuno e se somam às outras ocorridas no mês passado, onde houve a contratação de 451 profissionais de saúde, incluindo mais de 200 médicos. Dentre as novas contratações, estão incluídos médicos nas especialidades Neonatologia, Pediatria Geral, Ginecologia, Obstetrícia e Anestesiologia. São 240 nomeações de médicos com carga horária inicial de 20h semanais.

“Fica o meu agradecimento à CLDF pela agilidade, eu encaminhei o projeto na segunda-feira (1º) e na terça-feira (02) o projeto foi votado. Agora esses médicos serão contratados para que nós possamos dar uma melhoria nesse momento de crise que estamos vivendo por conta da dengue. A notícia que nós temos é que está diminuindo os casos e o reforço dos médicos vai melhorar o atendimento nos hospitais. Com fé em Deus nós vamos ter condição de dar um atendimento melhor para essa população. Saúde é um problema sério e nós temos que ter responsabilidade para tratar”, destacou Ibaneis.

O governador disse ainda que, segundo especialistas, os casos de dengue no DF estão diminuindo: “Graças a Deus a notícia que se tem é que a dengue está começando arrefecer e a preocupação com a contratação desses médicos é porque nós estamos com uma lotação muito grande nos hospitais. Depois que passar o período da dengue nós vamos ter um volume muito grande de tratamentos eletivos que precisam ser cuidados. Por isso, nós fizemos esse esforço para contratar mais médicos e colocar dentro da rede hospitalar para dar um melhor atendimento para toda a população do DF”.

De acordo com os últimos dados atualizados do Info-Saúde, portal de informações da Secretaria de Saúde do DF (SES-DF), a capital federal conta com 201,391 mil casos notificados de dengue e 190,920 mil prováveis. Além disso, já foram registrados 205 mortes pela doença e outros 55 óbitos estão sob análise em Brasília. O DF é a unidade da federação com a maior taxa de incidência e número de mortes por dengue no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde.

Em relação a sobrecarga na rede pública do DF, principalmente no Hospital Materno Infantil de Brasília (HMIB), Ibaneis pontuou: “Estamos cientes da sobrecarga nos hospitais, e por isso, nós vamos fazer a contratação de mais profissionais na área médica. São 67 pediatras que vão entrar na rede para poder facilitar o atendimento para as crianças. Mas nós temos que lembrar que estamos em um momento de crise por conta da dengue e da covid que também está voltando. Nós vemos uma sobrecarga em todos os hospitais e no HMIB não foi diferente. Mas nós esperamos que com essas contratações a gente consiga suprir essa falta”.

Por conta dos casos de covid que estão subindo na capital federal, o GDF prepara para os próximos dias uma campanha educativa para que a população volte a se vacinar contra a doença. “Nós vamos está lançando na imprensa a campanha o mais breve possível porque muitas pessoas estão deixando de se vacinar dentro daqueles prazos estabelecidos pelas normas do Ministério da Saúde”, finalizou Ibaneis.