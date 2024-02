Combate à dengue: DF terá 9 novas tendas para hidratação

Além das 9 tendas de hidratação já montadas em diferentes regiões administrativas, o secretário da Casa Civil prometeu mais 9 estruturas

Ainda na coletiva de imprensa para divulgar o balanço das ações de combate à dengue, Gustavo Rocha, secretário da Casa Civil, revelou que serão montadas mais nove tendas de hidratação, que auxiliam a população com a verificação dos sinais vitais, sintomas e realização de testes rápidos. Os espaços funcionam todos os dias, das 9h às 19h.

Nove regiões administrativas que abrangiam a maior quantidade de casos da doença já haviam recebido essas tendas, e agora, outras nove serão montadas em Ceilândia, Gama, Guará, na área central do Plano Piloto, no Paranoá, Samambaia, Taguatinga, Varjão e Vicente Pires. Confira como ficará cada região:

Brazlândia (1);

Ceilândia (2);

Estrututral (1);

Gama (1);

Guará (1);

Paranoá (1);

Plano Piloto (1);

Recanto das Emas (1);

Samambaia (2);

Santa Maria (1);

São Sebastião (1);

Sobradinho (1);

Sol Nascente/Pôr do Sol (1);

Taguatinga (1);

Varjão (1);

Vicente Pires (1).

Agentes de saúde

Logo depois de Gustavo Rocha anunciar a criação dessas novas tendas, foi a vez do diretor do DF Legal, Cristiano Mangueira, falar sobre a inspeção que agentes da Seretaria de Saúde, do DF Legal e dos CBMDF estão fazendo nas residências. De acordo com ele, a população não pode barrar a entrada deles nas casas.

“Há uma decisão judicial, a população não pode barrar a entrada dos agentes nas casas. Eles farão uma inspeção, orientação e também uma profilaxia para matar o mosquito. Caso haja essa recusa do morador, e depois os agentes encontrem água parada, que é um criadouro, vai haver a lavratura de auto de infração, que pode ser, a depender da gravidade, de R$ 2,7 mil, ou até 10x esse valor. O estado faz a limpeza e manda a conta para o proprietário do imóvel”, declarou Mangueira.