Com usina fotovoltáica MPDFT reduz conta de luz em 84%

Depois de um mês da inauguração da primeira usina fotovoltaica do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), a instituição conseguiu reduzir a conta de energia de R$ 24.916,00 para R$ 4.045,00, gerando economia de R$ 20 mil, correspondendo a 84% do custo mensal.

A planta foi instalada na Promotoria de Justiça de Brasília II, perto do Park Shopping, e inaugurada em 6 de junho, um dia após o “O Dia Mundial do Meio Ambiente”. O valor da conta corresponde somente àquele edifício.

Segundo a Secretaria de Projetos e Obras (SPO), responsável pela construção da usina, o valor pago em conta de luz nos últimos 12 meses em Brasília II foi de R$ 235 mil, com uma média de consumo de 22 mil quilowatt-hora por mês no último ano.

Com a geração própria, a expectativa é que o consumo energético do prédio seja suprido e o excedente será utilizado para dedução na conta de energia da sede do MPDFT. A construção da usina teve início no ano passado e as obras foram concluídas em cerca de 120 dias. A previsão para o retorno do investimento é de três anos.

Uma segunda usina já foi instalada no edifício das Promotorias de Justiça de Defesa da Infância e da Juventude, na Asa Norte, e deverá gerar ainda mais economia. Além disso, a sede das Promotorias de Justiça de Brazlândia já será entregue com sistema de geração própria. A expectativa é que o valor mensal das contas de energia das unidades seja reduzido para a tarifa mínima da conta de luz.

Segundo o procurador-geral de Justiça, Georges Seigneur, além da economia de recursos públicos, a iniciativa fortalece o compromisso do Ministério Público com a sustentabilidade, com os princípios do Pacto Global e com a Agenda 2030 da ONU.

“Em três anos a geração desta usina vai pagar o investimento, enquanto a expectativa de durabilidade dos equipamentos ultrapassa os 20 anos. Tal iniciativa projeta este Ministério Público como uma instituição genuinamente comprometida com o desenvolvimento sustentável e a gestão responsável dos recursos públicos”, afirma.

*Com informações do MPDFT