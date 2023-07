Com R$ 4 milhões em obras, Setor Primavera recebe esgotamento sanitário

Com investimento de aproximadamente R$ 4 milhões, o trabalho abrange 17 km de rede, beneficiando cerca de 4,5 mil moradores

Em Taguatinga, foram concluídas as obras de construção do sistema de esgotamento da Área de Regularização de Interesse Social (Aris) Primavera, o que torna possível a ligação das residências à rede de esgoto da Caesb. Com investimento de aproximadamente R$ 4 milhões, o trabalho abrange 17 km de rede, beneficiando cerca de 4,5 mil moradores que, a partir de agora, não mais precisarão usar fossas sépticas.

O sistema de esgotamento do Setor Primavera é composto por redes coletoras públicas e ramais condominiais interligados à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Melchior.

Moradores das quadras 27 e 28 já receberam visitas informando sobre os procedimentos necessários para ligar a rede de suas casas adequadamente ao sistema de esgoto implantado. É de 30 dias o prazo para a desativação da fossa e interligação das instalações de sua residência à caixa de conexão construída dentro do lote.

Conforme orienta a Caesb, somente podem se interligar à rede os moradores que receberam o comunicado de liberação para a utilização do sistema. Alguns lotes ainda requerem adequações, assim como alguns trechos de redes podem precisar ser complementados. Esse procedimento evita que ligações possam causar extravasamentos e transtornos para a comunidade local.

