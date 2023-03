Com investimento de R$ 10 milhões, Feira do Núcleo Bandeirante é reformada

O governador esteve nesta sexta-feira no local e conferiu a primeira etapa da obra que ampliou a área dos boxes e da praça de alimentação

O governador Ibaneis Rocha esteve na Feira Permanente do Núcleo Bandeirante, na Praça Central da cidade. A visita aconteceu nesta sexta-feira, 24, onde o governador conferiu a reforma da feira. O governo investiu aproximadamente R$ 10 milhões para fazer a reconstrução completa do tradicional espaço que abriga mais de 100 feirantes.

A primeira etapa das obras já foi concluída e consistiu na ampliação e recuperação da área dos boxes, da praça de alimentação e dos banheiros, com padronização da pintura e da comunicação visual em azul e branco. Um mezanino para servir de depósito aos comerciantes foi criado. Também foi feita a realocação de equipamentos hidráulicos e elétricos, instalação do sistema de gás encanado individualizado, sistema de drenagem e calçadas acessíveis.

“Essa obra é um conceito novo de feiras que nós estamos implementando no Distrito Federal. O governador tem um apreço todo especial pelas feiras e nós apresentamos para ele um modelo novo que privilegia o conforto ambiental, a satisfação do feirante e que estimula o comércio”, definiu o presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), Fernando Leite.

A segunda etapa está em execução e ocorre no setor destinado à venda de queijos, aves e porcos. Estão sendo feitos serviços de alvenaria, fundação, estrutura metálica e reboco. Além disso, será criado um playground infantil.

“Essa nova etapa tem alguns setores bem específicos, que é a comercialização de carnes e aves. Então ele vai ter outros cuidados com higiene para atender as exigências sanitárias”, definiu Leite.

Em um espaço de 4.505 m², a Feira Permanente do Núcleo Bandeirante foi a primeira feira livre criada no Distrito Federal. A reforma tem mudado completamente a estrutura do espaço.

“Era uma obra esperada já há muitos anos. Aqui nunca foi feito uma reforma deste tamanho”, revelou o administrador do Núcleo Bandeirante, Cláudio Márcio de Oliveira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A primeira etapa das obras já foi concluída e consistiu na ampliação e recuperação da área dos boxes, da praça de alimentação e dos banheiros, com padronização da pintura | Foto: Lúcio Bernardo Jr./Agência Brasília



Telma Suely de Oliveira, 61 anos, toma conta da banca que um dia foi da mãe, Dona Francisca. “Ela já partiu, mas lutou muito na associação para a reforma. Mas, de onde ela está, nós cremos que ela está feliz”, afirmou.

Para a feirante, uma das grandes melhorias foi a ampliação do telhado. “Antes era muito baixo o telhado. O cliente reclamava. O telhado subiu, tem ventilação, tem tudo. A feira virou essa estrutura linda. Esse trabalho impressionante do governo. Segundo os comentários, nós somos a feira mais bonita do Distrito Federal”, definiu Telma.

Com informações da Agência Brasília