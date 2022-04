Neoenergia Brasília e Instituto Neoenergia lançam edital para apoiar projetos socioculturais no DF 

Interessados em conhecer a iniciativa terão a oportunidade de tirar dúvidas sobre as inscrições durante evento online no dia 26

O Instituto Neoenergia, em parceria com a Neoenergia Brasília, traz, pela primeira vez para o Distrito Federal, o edital Transformando Energia em Cultura. Por meio da Lei de Incentivo à Cultura (LIC – DF), a iniciativa apoia financeiramente projetos socioculturais que contribuam para o cumprimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), por meio de ações voltadas, principalmente, para a inclusão social de jovens, crianças e mulheres em vulnerabilidade social, geração de trabalho e renda, além de possíveis contribuições para o meio ambiente, em prol do desenvolvimento sustentável da capital federal.

O edital do projeto será lançado na próxima terça-feira (26), às 15h, em um encontro virtual nos canais do Youtube e do Facebook da Neoenergia Brasília. A cerimônia online será uma oportunidade para que os interessados conheçam o Transformando Energia em Cultura e esclareça suas dúvidas sobre o processo de inscrição.

O evento terá a participação de Bartolomeu Rodrigues, secretário de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal; Frederico Candian, diretor presidente da Neoenergia Brasília; Renata Chagas, diretora presidente do Instituto Neoenergia; e Paula Brandão, diretora da Baluarte Cultura, parceira técnica do edital. O evento será apresentado pela jornalista Thais Bernardes.

A inscrição de projetos acontece de 26 de abril a 23 de maio no site do Instituto Neoenergia, aqui. Podem participar pessoas jurídicas, como produtoras culturais e gestores, além de representantes de organizações socioculturais, sem fins lucrativos, com atuação no campo da cultura em Brasília.

ODS – Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, também conhecidos como Agenda 2030, foram implantados em 2015, após a ONU propor aos seus 193 membros, incluindo o Brasil, novas metas para atingir um desenvolvimento sustentável para os próximos 15 anos. “Nosso objetivo é selecionar projetos que dialoguem com as metas da Agenda 2030, apresentando como a cultura pode contribuir para o desenvolvimento sustentável”, explica Renata Chagas.

Frederico Candian destaca a importância do edital e reforça a oportunidade de desenvolvimento para projetos socioculturais locais que poderão ser beneficiados com uma das maiores iniciativas de incentivo à arte e cultura no Brasil. “A Neoenergia Brasília fica orgulhosa por proporcionar essa possibilidade para inclusão social de jovens, crianças e mulheres em vulnerabilidade social, geração de trabalho e renda, além de possíveis contribuições para o meio ambiente”, finaliza o diretor presidente da distribuidora.