Colisão simultânea entre carros na EPNB, resulta em dois capotamentos e uma vítima transportada ao hospital

Na manhã deste sábado (22), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência na Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB), sentido Riacho Fundo – Bandeirantes, próximo a UPA.

No local da ocorrência, a equipe de socorro se deparou com dois acidentes, sendo o primeiro envolvendo o VW /UP de cor branca, conduzido pelo Sr. B.R.K., de 44 anos, que capotou e parou fora da pista apoiado numa árvore, e o Ford /Ka de cor branca, conduzido pelo Sr. M.F.M., de 37 anos.

O condutor do Up, foi atendido pela equipe de socorro e apresentava esquecimento e não se lembrava do ocorrido, sendo transportado consciente e desorientado para o IHBB.

Já o segundo acidente, ocorreu cerca de 200 metros após o primeiro, no mesmo sentido da via, envolvendo o Renault/ Sandero, de cor cinza, conduzido pelo senhor, G.P.S.N., de 27 anos, que colidiu com o VW /TCROSS, de cor prata, conduzido pelo senhor, W.B.M., de 50 anos. Após a colisão o Sandero capotou e parou no acostamento da via.

Ambos os condutores foram atendidos e avaliados pelas equipes de socorristas e não necessitam de transporte para ambiente hospitalar.

Durante o atendimento das ocorrências somente uma faixa de rolamento da via ficou liberada para o tráfego de veículos.

Os Bombeiros gerenciam os riscos presentes na cena da emergência, a PMDF e o DER ficaram responsáveis pelo local.