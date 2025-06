Colisão seguida de capotamento deixa três pessoas feridas na BR 020

Por Pedro Vianna

Na tarde dessa quinta-feira, 05, um acidente entre dois veículos deixou três pessoas feridas na BR 020, altura do Condomínio Alto da Boa Vista, sentido Planaltina. Conforme o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a ocorrência foi atendida às 16h24, com o envio de quatro viaturas e uma aeronave de resgate.

Ainda de acordo com o CBMDF, as equipes de socorro encontraram um dos carros batidos no acostamento da via, e o outro carro capotado no canteiro lateral da rodovia.

O primeiro ferido, de 33 anos, afirmou sentir dores no tórax e apresentava sangramento nasal. Foi transportado ao Hospital Regional de Sobradinho (HRS).

A segunda vítima, de 45 anos, também apresentava dores no tórax e foi transportada ao Instituto Hospital de Base do DF (IHBB).

O último ferido foi transportado pelo SAMU-DF, apresentando lesão em uma das pernas.

A rodovia ficou nos cuidados da Polícia Rodoviária Federal (PRF).