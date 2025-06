Wall Street recua após queda das ações da Tesla por disputa Trump-Musk

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em baixa nesta quinta-feira (5), influenciada pela queda das ações da Tesla por causa do conflito surpreendente entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o bilionário Elon Musk, seu assessor até há pouco tempo.

O índice Dow Jones Industrial recuou 0,25%, o tecnológico Nasdaq baixou 0,83% e o ampliado S&P 500 caiu 0,53%.

“A rápida deterioração da amizade e agora o ‘conflito importante’ entre Musk e Trump é surpreendente e representa um ‘choque’ para o mercado, gerando temor nos investidores da Tesla sobre o que pode acontecer”, resumiu Daniel Ives, analista da Wedbush Securities.

As ações da pioneira dos veículos elétricos Tesla despencaram 14,26%, para 284,70 dólares, o que significou uma perda de capitalização de aproximadamente 150 bilhões de dólares (R$ 840 bilhões) após a briga entre os magnatas.

Durante uma conversa com jornalistas transmitida ao vivo, Trump disse que estava “muito decepcionado” com as críticas do diretor das empresas Tesla e SpaceX a seu megaprojeto de lei orçamentária.

“A forma mais fácil de economizar dinheiro em nosso orçamento, bilhões e bilhões de dólares, é rescindir os subsídios e contratos governamentais de Elon”, ameaçou Trump na sequência, em uma publicação em sua plataforma Truth Social.

Musk, que financiou muito generosamente a campanha presidencial do republicano em 2024, afirma que “Trump teria perdido as eleições” sem ele e o acusa de “ingratidão”.

“Isto teve muito peso no mercado”, que até então estava no azul diante da perspectiva de um apaziguamento das tensões comerciais entre China e Estados Unidos, disse à AFP Patrick O’Hare, do Briefing.com.

O presidente chinês Xi Jinping declarou nesta quinta, em um telefonema com Trump, que os dois países precisam “endireitar o rumo” das relações bilaterais, tensionadas pelas diferenças comerciais e diplomáticas.

Além de uma trégua na guerra tarifária, os operadores do mercado esperam agora a publicação do relatório sobre emprego nos Estados Unidos nesta sexta-feira.

No mercado de renda fixa, o rendimento dos títulos do Tesouro com vencimento em 10 anos subiu para 4,39%, contra 4,35% na quarta-feira.

