Carro capota ás margens da EPTG

Na noite desta ultima sexta-feira, 03, um carro capotou ás margens da via da EPTG que dá acesso ao viaduto Israel Pinheiro. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e ao chegarem no local socorreram o condutor, de 23 anos, que após perder o controle da direção veio a capotar o veículo. O homem estava consciente e orientado apresentando somente escoriações, não sendo necessário o transporte ao hospital.