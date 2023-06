Colisão frontal deixa múltiplas vítimas em Planaltina

No GM/TRACKER branca haviam cinco pessoas que conseguiram sair do carro pela porta, duas delas não necessitaram transporte ao hospital

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu uma ocorrência nesta sexta-feira (02), próximo à divisa do Goiás, de múltiplas vítimas causadas por uma colisão entre veículos. O SAMU e o CBM de Goiás também participaram dos atendimentos.

As equipes de socorro encontraram dois veículos no acostamento que haviam colididos frontalmente. Foi necessário uso de equipamento de desencarceramento para retirar as portas e afastar o painel do VW/FUSCA branco para resgatar as duas vítimas com ferimentos graves que estavam presas às ferragens.

No GM/TRACKER branca haviam cinco pessoas que conseguiram sair do carro pela porta, duas delas não necessitaram transporte ao hospital.

Foram transportadas cinco vítimas, sendo duas do VW/FUSCA e três do GM/TRACKER:

o senhor E.J.K. de 39 anos, condutor do GM/TRACKER foi atendido e avaliado pelo CBMDF, apresentava dor no ombro direito e pescoço, estava consciente e orientado. Foi transportado ao HRPL – Hospital Regional de Planaltina-DF;

o senhor R.F.S. de 64 anos, passageiro do GM/TRACKER foi atendido e avaliado pelo CBMDF, apresentava dor no tórax e pernas, estava consciente e orientado. Foi transportado ao HRPL – Hospital Regional de Planaltina-DF;

a senhora C.L.F. de 58 anos, passageiro do GM/TRACKER foi atendido e avaliado pelo CBMDF, apresentava corte na cabeça, dor no joelho e costas, estava consciente e orientada. Foi transportado ao HRPL – Hospital Regional de Planaltina-DF;

o senhor R.A.G. de 23 anos, passageiro do VW/FUSCA foi atendido e avaliado pelo CBMDF, apresentava suspeita de TCE – Traumatism Craneoencefálico, lesão na face, trauma no tórax, multiplas fraturas nas pernas, estava consciente e desorientado. Foi transportado ao HRS – Hospital Regional de Sobradinho-DF;

o senhor J.R.S. de idade não informada, condutor do VW/FUSCA foi atendido, avaliado e transportado pelo SAMU. Não temos outras informações desta vítima.

As faixas da rodovia foram interditadas durante o atendimento.

A PMDF foi acionada.