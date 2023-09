Colisão envolvendo dois carros deixa uma vítima ferida, em Santa Maria

Os condutores dos veículos não se feriram no acidente

Uma colisão entre dois veículos deixou uma pessoa ferida na Quadra E, segunda etapa, do Condomínio Porto Rico, em Santa Maria.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o acidente entre um VW Gol e um Fiat Mobi de cor branca, aconteceu por volta das 23h25 da noite da última sexta-feira (29).

Os condutores dos veículos não se feriram no acidente, porém a passageira do gol, uma mulher de 38 anos foi imobilizada e retirada do carro, e transportada pelo SAMU para o Hospital Santa Lúcia do Gama.

A via precisou ser totalmente interditada para realizar o atendimento, a PMDF ficou responsável pelo local.