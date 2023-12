Colisão entre veículos resulta em duas vítimas transportadas ao hospital

Ao chegar ao local, as equipes se depararam com uma colisão envolvendo dois veículos

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu uma colisão entre veículos nesta terça-feira (26), no Paranoá. Duas vítimas foram transportadas ao hospital.

Ao chegar ao local, as equipes se depararam com uma colisão envolvendo dois veículos:

– Caminhão Librelato, de cor preta, conduzido por um homem de 44 anos, que após ser atendido e avaliado não houve a necessidade do transporte para nenhuma unidade hospitalar.

– FORD/Fiesta, de cor prata, onde motorista e passageiro necessitaram de atendimento e transporte hospitalar.

Estado de saúde das vítimas durante o atendimento do CBMDF:

– Condutor FORD/Fiesta, de 32 anos, atendido por socorristas no protocolo de trauma, consciente, orientado, com dor no tórax e laceração no lábio inferior. Após regulação médica foi transportado por via terrestre para o HBB;

– Passageiro FORD/Fiesta, de 28 anos, transportado em estado grave, com hemorragia na cabeça. Após estabilização e regulação médica foi transportado de aeronave para HBB.

Toda a via precisou ser interditada para realizar o atendimento à ocorrência.

A PMDF ficou responsável pelo local.