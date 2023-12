Colisão entre veículos em Brazlândia-DF deixa feridos

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu uma ocorrência de colisão entre veículos às 12h25 desta segunda-feira (11/12) na Ponte da Vendinha, em Brazlândia-DF, empenhando quatro viaturas. No local, as equipes de socorro encontraram um carro branco capotado sobre o teto e um carro prata no acostamento. As vítimas já haviam saído dos veículos e aguardavam atendimento dos socorristas. As vítimas foram atendidas e avaliadas pelos socorristas. Um homem de 32 anos, condutor do carro branco, estava consciente e orientado e permaneceu no local. Uma mulher de 62 anos, condutora do carro prata, estava consciente e orientada e permaneceu no local. Já uma mulher de 48 anos, passageira, apresentava corte na cabeça e foi transportada consciente ao HRBz – Hospital Regional de Brazlândia. Uma mulher de 64 anos, também passageira, apresentava hematoma e corte na cabeça e foi transportada consciente ao HRBz. A Polícia Rodoviária Federal – PRF ficou responsável pelo local.