Carro sai da pista e colide em árvore, no Lago Sul

O motorista ficou com as pernas presas às ferragens sendo necessário o uso do aparelho desencarcerador para retirá-lo do veículo

No início da tarde deste domingo (6), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu uma ocorrência de um acidente de trânsito, na Estrada Parque Dom Bosco (EPDB) em frente a QI 03 do Lago Sul.

A vítima era um senhor de 42 anos, que perdeu o controle da direção e colidiu com uma árvore no canteiro central da via, Devido a colisão ele ficou com as pernas presas às ferragens sendo necessário o uso do aparelho desencarcerador para retirá-lo do veículo.

A vítima estava consciente e orientada, apresentando uma possível fratura na região do tronco, em seguida foi transportada ao IHBDF.

O local ficou aos cuidados da PMDF.