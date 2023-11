Colisão entre dois carros resulta em capotamento na DF 025

Uma criança, de quatro anos, chegou a ser atendida pelos socorristas mas não foi necessário o transporte para o hospital

Na madrugada deste domingo (19), um acidente entre dois carros na Estrada Parque Dom Bosco (DF 025), após o balão do aeroporto, sentido Núcleo Bandeirante, fez o trânsito ser interditado.

Ao chegar ao local, a equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) encontrou uma colisão envolvendo um Citroen Xsara Picasso e um Renault Sandero, ambos de cor prata. Apesar do impacto, não houve vítimas.

Uma criança, de quatro anos, masculino, que estava no veículo capotado, chegou a ser atendida pelos socorristas, mas, por estar adequadamente acomodada na cadeirinha, ficou constatado que não apresentava ferimentos, não sendo necessário transporte para o ambiente hospitalar.

Duas faixas de rolamento foram interditadas para realizar o atendimento.

A PMDF foi acionada para o local.