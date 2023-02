Colisão entre carro e moto na EPTG

O condutor da moto, de 35 anos de idade, sofreu escoriações lado esquerdo e foi transportado para o HRT, consciente e orientado

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, atendeu a essa ocorrência às 7h10(, desta sexta-feira (10), empregando quatro viaturas e 13 militares.



No local uma moto CG Honda de cor preta, colidiu na parte traseira de um VW Gol de cor branca.



O condutor da moto, de 35 anos de idade, sofreu escoriações lado esquerdo e foi transportado para o HRT, consciente e orientado.



No veículo Gol, estavam três pessoas da mesma família, o condutor o senhor G. V. C. de 41 anos de idade que nada sofreu, a senhora M. C. C. de 40 anos de idade que também nada sofreu e o menor V. H. C. de 7 anos de idade.

No momento da colisão a Comandante-geral do CBMDF, a Coronel Mônica, estava trafegando na via e prestou o primeiro atendimento, atendendo principalmente a criança que é portadora de paralisia cerebral espástica e que teve sobre seu corpo estilhaços de vidro, resultante da colisão, e que estava bastante agitada, sendo avaliada e acalmada pela comandante.

A criança foi transportada acompanhada por sua mãe para o Hospital de Base, consciente e orientada.