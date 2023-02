Dupla é detida com carro clonado e arma de fogo em Planaltina

A equipe do TOR constatou que o carro era clonado após realizar a identificação veicular e que foi roubado em novembro de 2022

Policiais militares do Tático Operacional Rodoviário (TOR) prenderam dois homens que trafegavam em Planaltina com um carro clonado.

A equipe realizava um ponto de bloqueio na cidade e abordou o veículo com a dupla. Durante as buscas dentro do automóvel os policiais encontraram uma pistola calibre 9mm, com oito munições intactas.



A equipe do TOR constatou que o carro era clonado após realizar a identificação veicular e que foi roubado em novembro de 2022 na cidade de Paracatu (MG). A dupla foi encaminhada para a 16ª DP, onde foi autuada por porte ilegal de arma de fogo e receptação.