PMDF descobre plantação de maconha em Santa Maria

Os suspeitos foram presos em flagrante e irão responder por tráfico de drogas, adulteração de sinais identificadores de veículo e receptação

Na noite de ontem (9), enquanto buscava um carro furtado, policiais militares do 26º Batalhão descobriram uma plantação de maconha em Santa Maria.

O carro foi furtado na segunda-feira (6), próximo ao BRT de Santa Maria. Os agentes encontraram o veículo ontem em um matagal no Condomínio Porto Rico, por volta das 19h. Um homem estava próximo do local e correu assim que percebeu a presença dos policiais, deixando para trás 220g de cocaína.

Ele foi visto correndo até uma residência e foi seguido pelos policiais. Na residência, a equipe do 26º Batalhão encontrou uma arma de fabricação artesanal, 3,5kg de maconha prensada e plantada, e uma balança de precisão. Dentro do veículo haviam placas clonadas. O suspeito também já havia adulterado a placa do veículo furtado.

O trio foi encaminhado para a 20ª DP, onde foi realizado o flagrante do tráfico de drogas, adulteração de sinais identificadores de veículo e receptação.