Colisão entre carro e caminhão na DF-280, causa um óbito e deixa feridos

No início da manhã deste sábado (22), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência na região de Água Quente – DF, na DF 280, próximo a entrada de Santo Antônio do Descoberto – GO, sentido BR 060.

Ao chegar no local da emergência, as equipes de socorro verificaram que se tratava de uma colisão de veículos envolvendo um GM, Monza de cor azul, conduzido pelo senhor, E. N. R de 34 anos, que havia colidido com a traseira do caminhão FIAT IVECO de cor branca, conduzido pelo senhor Z.S.D. 32 anos.

Com a violência do impacto, os passageiros do carro ficaram presos às ferragens. De imediato as equipes de salvamento fizeram a intervenção e o atendimento às vítimas, sendo elas:

– O condutor do Monza, foi atendido e apresentava fratura na perna direita, sendo transportado para o IHBB, consciente, orientado e estável.

– O Senhor, A.D.O.M., de 30 anos, que foi atendido pelas equipes de socorristas e apresentava ferimento profundo na face e trauma de crânio, sendo transportado para o HRT, consciente, desorientado e estável.

– Uma outra vítima, sem identificação, foi atendida e transportada para o HRT e apresentava ferimento no pescoço e suspeita de hemorragia abdominal, estava inconsciente e instável.

– Mais uma vítima, também sem identificação, foi atingida pela equipe de salvamento e estava sem sinais vitais e apresentava lesões incompatíveis com a vida (passageiro do Monza).

A PMDF foi acionada para o local.