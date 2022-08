Colisão entre caminhao e motocicleta deixa vítima na EPNB

Ao chegar no loca, a equipe do CBMDF encontrou uma mulher, a condutora da moto, no chão, já inconsciente, e que não resistiu aos ferimentos

Por volta das 7h da manhã desta quarta-feira (3), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para atender uma ocorrência de colisão entre caminhão e motocicleta na EPNB, na altura da UPA do Núcleo Bandeirante. Três viaturas e doze militares foram ao local.

Ao chegar no local, a equipe encontrou uma mulher de 28 anos, condutora da motocicleta, no solo, inconsciente e apresentando parada respiratória. Ela recebeu os primeiros socorros de um sargento do Corpo de Bombeiros que, de folga, passava pelo local, para tentar reestabelecer os sinais vitais dela.

Com a ajuda do suporte avançado do resgate aéreo, a mulher seguiu com os procedimentos de reanimação iniciados pelo sargento. A manobra durou aproximadamente 40 minutos, mas ela não resistiu aos ferimentos e o óbito foi declarado.

O condutor do caminhão, um homem de 42 anos, também foi atendido e avaliado pelo CBMDF, mas ferimentos não foram constatados. O trânsito foi interditado temporariamente em ambos os sentidos, e a dinâmica do acidente ainda não foi revelada. A cena ficou aos cuidados da PMDF e da perícia da PCDF.