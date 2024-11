Colisão com poste na BR-020 deixa uma pessoa ferida

Na tarde deste sábado (23), uma colisão envolvendo um veículo e um poste na BR-020, próximo à entrada da DF-230, deixou uma jovem ferida. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 14h39 e mobilizou quatro viaturas para atender a ocorrência.

O acidente envolveu um Fiat Siena prata, que ficou no canteiro central da rodovia. O motorista, H.M.S., de 26 anos, conseguiu sair do veículo sem ferimentos. Já a passageira, K.V.B.M., de 24 anos, precisou ser retirada após os bombeiros removerem a porta do automóvel. Consciente e orientada, ela apresentava suspeita de fratura na perna direita. A vítima foi imobilizada e encaminhada ao Hospital Regional de Planaltina para receber atendimento médico.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para os procedimentos cabíveis. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas.