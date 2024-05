Coletivo brasiliense lança curso para qualificar pessoas com deficiência ao mercado de trabalho

Luís Nova

[email protected]

Chegou a hora para a pessoa com deficiência (PCD) se qualificar para trabalhar no mercado cultural do Distrito Federal. O coletivo Lente Cultural lança curso inédito para PCDs que sonham em trabalhar com a cultura. São 50 vagas oferecidas pelo projeto Qualificação e Inclusão, todas gratuitas e as inscrições estão abertas. Têm curso de fotografia, áudio descrição e também de atendimento inclusivo.

Apenas o primeiro curso tem data e local definido. Ele acontecerá entre os dias 13 e 17 de maio, das 13h até às 17h, e será realizado na Biblioteca Braille de Taguatinga. O público alvo desta primeira oficina são as mulheres com deficiências visuais. Serão dez vagas disponibilizadas para o curso de Audiodescrição para Exposições de Arte.

A segunda oficina de qualificação será de Fotografia Básica e Registro para Projetos. Serão 20 vagas disponíveis e 30h de aula. Este curso qualificará o PCD para conseguir registrar eventos e também ensinará as fotografias necessárias para a prestação de contas de um projeto, como foto do banner, dos participantes, dos itens e por aí vai. O local e a data serão anunciados em breve.

A terceira oficina contará com 20 vagas e capacitará os PCDs para atuarem como Monitores e também no Atendimento Inclusivo em Exposições de Arte e Projetos Culturais. Os interessados podem acessar o site do coletivo, fazer a inscrição e aguardar as oficinas de qualificação.

A gerente do projeto e produtora cultural, Carol Peres, informou que no DF há uma legislação que inclui as pessoas com deficiências nos projetos culturais, entretanto, falta mão de obra PCD qualificada e por isso surgiu a necessidade do curso de qualificação. Esse curso minimiza os impactos da exclusão, os impactos do capacitismo e, também, das poucas oportunidades para os PCDs”, explica Carol.

Ainda segundo a produtora, todos os espaços escolhidos para os cursos são estruturados para receber as pessoas com deficiência e após a conclusão do curso, todos os formados serão apresentados ao mercado brasiliense. “Vamos nos reunir com os empresários do DF e também com os produtores culturais para apresentar os 50 novos profissionais que estarão prontos para atuar com qualidade nos projetos culturais”, afirma Carol Peres.

Deficientes no Brasil

Na última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) estima que no Brasil tenha cerca de 18,6 milhões de pessoas com deficiência, 8,9% da população total. Deste total, 10,7 milhões são mulheres.

Ainda sobre os dados estatísticos brasileiros, o rendimento mensal médio da Pessoa com Deficiência no Brasil é de R$1.860 reais, enquanto o rendimento das pessoas sem deficiência é de R$ 2.690, 45% a mais do que a renda do PCD.