Audiência pública estuda impacto ambiental no Jardim Botânico

O Instituto Brasília Ambiental realiza, nesta quinta-feira (9), a audiência pública de apresentação e discussão do Relatório de Impacto de Vizinhança (Rivi) para parcelamento de solo urbano referente ao licenciamento ambiental (licença prévia) de empreendimento localizado na Fazenda Santa Bárbara, próximo ao km 10 da rodovia DF-140, na região administrativa do Jardim Botânico.

O evento será realizado de forma virtual, pelo canal do Brasília Ambiental no YouTube. A transmissão terá início às 19h, com encerramento previsto para as 22h. O encontro também será realizado presencialmente na Igreja Presbiteriana Manancial, localizada na DF-140, km 4,5, Chácara 4, no Jardim Botânico.

Na reunião, será feita a exposição técnica do projeto e aberto um espaço para a participação de interessados. Todos os estudos, assim como as instruções de acesso ao canal de transmissão e o formulário para encaminhamento de contribuições, estão disponíveis no site do instituto.

“As audiências públicas são parte do procedimento do licenciamento ambiental de empreendimentos de maior impacto. Nelas, são divulgados à comunidade afetada todos os impactos previstos durante as obras e funcionamento da atividade. Também é uma oportunidade de receber críticas, sugestões e demais contribuições para que o empreendimento reflita também o olhar da sociedade sobre ele”, explica a superintendente de Licenciamento do Brasília Ambiental, Nathália Almeida.

As informações são da Agência Brasília