Colégio Sigma arrecada mais de 200 kg de alimentos em intervalo solidário

Segundo dados divulgados recentemente pela Organização das Nações Unidas (ONU), o Brasil voltou ao Mapa da Fome. Entre 2019 e 2021, cerca de 61 milhões de brasileiros enfrentaram dificuldades para se alimentar e 15 milhões passaram fome. Pensando nisso, os estudantes do Colégio Sigma realizaram uma campanha onde arrecadaram mais de 200 kg de alimentos. Alunos do Ensino Fundamental – Anos Finais da unidade 606 Norte, integrantes do projeto Equipe de Ajuda – da Convivência Ética – promoveram um intervalo beneficente na unidade como uma forma de incentivar os colegas a ajudarem aqueles que mais precisam. Os donativos foram entregues para o projeto Cozinha Solidária, que diariamente serve cerca de 150 refeições para famílias em situação de vulnerabilidade social em Brasília.

Paula Cavalcante, coordenadora da Convivência Ética, conta que os jovens participaram de todas as etapas da ação. “Eles realizaram a divulgação, incentivando as outras turmas, e também se envolveram com a entrega”, conta. “E foi uma grande surpresa quando a meta de 40 kg por série foi atingida com folga. Eles não imaginavam que iriam conseguir arrecadar tantos donativos!”. Foram arrecadados itens que estão presentes nas cestas básicas, como: arroz, feijão, leite, óleo, fubá, entre outros.

A coordenadora afirma que a campanha vai além do desenvolver o protagonismo dos alunos, mas que também trabalha a construção dos valores morais. “Eles aprenderam mais sobre responsabilidade, solidariedade, empatia e outros. Além disso, teve a questão social, onde eles puderam ver que existe uma parcela da sociedade que está em situação de vulnerabilidade e necessita de cuidados básicos. Foi um momento para eles colocarem em prática os próprios valores e enxergarem o seu papel social enquanto cidadão”.

A ideia é que a iniciativa também ocorra nas outras unidades do Colégio Sigma. “Com o sucesso de arrecadações na 606 Norte, o nosso plano é realizar outras ações sociais e assim conseguir impactar positivamente a vida de mais pessoas”, finaliza.

Equipe de ajuda

As Equipes de ajuda fazem parte do programa de Convivência Ética do Colégio Sigma. O grupo é supervisionado por professores e composto por alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental – anos finais que trabalham juntos e são capacitados para ajudar os colegas e propor ações voltadas para o bem-estar coletivo. Os jovens participam de formações, junto aos docentes, para aprenderem a observar melhor as situações, como abordar e disponibilizar ajuda quando necessário. O programa está presente em todas as unidades da escola.