Clubes do Distrito Federal não irão realizar festas privadas de Carnaval

Gabriel de Sousa

Após a decisão do Governo do Distrito Federal (GDF) em cancelar as festas públicas de Carnaval, anunciado pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) nesta quinta-feira (5). A alta da taxa de transmissão da doença no DF, que chegou a até 1,27 nesta semana, foi o principal motivo para as restrições. O setor de clubes privados da capital federal, preterido por frequentadores durante o feriado, informou que os diversos clubes não irão realizar eventos durante o feriado.

A informação foi confirmada ao Jornal de Brasília pelo presidente do Sindicato de Clubes e Entidades de Classes Promotoras de Lazer e Esportes do Distrito Federal (SinLazer), Francisco Julho. Pelo telefone, Julho disse que o motivo do cancelamento foi devido ao avanço dos números de infecções pelo coronavírus no DF: “Todos os clubes já trabalham com o cancelamento.”

O presidente sindical também disse que não espera que haja prejuízos financeiros para o setor com os cancelamentos dos eventos durante o feriado. “Não é uma tradição a realização de festas de Carnaval nos clubes do DF. Nos últimos anos, os clubes não têm feito Carnaval. Não deve haver uma grande diferença.”

De acordo com o secretário de Cultura, Bartolomeu Rodrigues, as festas privadas de Carnaval sofrerão alterações no decreto que será publicado amanhã pelo Governo do Distrito Federal.